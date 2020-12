Addio “Plabito”, mondo del calcio in lutto per la morte di Paolo Rossi

Scarpa d'oro 1982, Scarpa d'argento 1978 e Collare d'Oro considerata la massima onorificenza per uno sportivo. Nel 1980, quando militava nel Perugia, venne coinvolto (secondo i suoi racconti in maniera quasi inconsapevole) nel primo grande scandalo del Calcioscommesse. Fu squalificato per due anni, rientrò giusto in tempo per i Mondiali di Spagna. Dopo la carriera di calciatore Rossi ha lavorato a lungo per Mediaset e per la Rai come opinionista.

Centinaia, nonostante l'ora tarda, i commenti e le reazioni: "Ciao Paolo.. I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori". Così l'ex allenatore della Juventus Giovanni Trapattoni ricorda – come un padre con un figlio – Paolo Rossi, con un messaggio su twitter. "Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e di un'Italia, unita e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a Paolo Rossi, indimenticabile campione. L'Italia ti ricorderà con affetto" questo il tweet del premier Giuseppe. Conte. A dare notizia della morte del campione è stata la moglie Federica Cappelletti postando un cuore e la scritta "Per Sempre".

Aveva giocato anche con le maglie di Vicenza, Como, Perugia e Verona. La partita più importante della sua carriera fu comunque quella a Barcellona nei Mondiali di Spagna, nel match decisivo per accedere in semifinale. Rossi segnò poi due gol alla Polonia e uno alla Germania nella finalissima allo stadio Bernabeu di Madrid. Paolo Rossi, insieme a Baggio e Vieri detiene ila quota 9. Con la Juve ha vinto due scudetti, una Coppa delle coppe, una Supercoppa Uefa e una Coppa dei Campioni, con il Vicenza un campionato di serie B.