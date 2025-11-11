Aggredisce turista ebreo alla Stazione di Milano: arrestato un 25enne pakistano

. È questa la regione per cuidalla Polizia in Stazione Centrale a. L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, è accusato di lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Il fatto è accaduto quando era ora di pranzo. Secondo quanto raccontato, l'uomo si è scagliato contro un gruppo di cittadini americani di religione ebraica in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina 8. Il pakistano si è avventato con violenza contro uno di questi, un turista americano, anche lui di 25 anni, e ha cominciato a colpirlo con calci e pugni, poi alla testa con un oggetto contundente, un anello di ferro di cui era in possesso. Gli agenti l'hanno bloccato e arrestato.

Alcuni viaggiatori hanno tentato di intervenire in difesa della vittima. Richiamato dalla folla, un addetto alla sicurezza di Fs Security ha segnalato l'accaduto alla centrale operativa della Polfer. Le pattuglie della Polizia ferroviaria, poco distanti, sono subito intervenute e hanno bloccato l'aggressore. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno verificato che l’uomo, alla vista del gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, aveva cominciato prima a inveire, per poi colpire violentemente con pugni e calci la vittima, fino a ferirlo al capo. Il 25enne americano è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.