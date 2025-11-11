Farronato, i familiari arrivati in Nepal. Una cerimonia laica dopo il rientro della salma

Manaslu Peak: è nella zona di questo massiccio montuoso che sono state portate le salme di Stefano Farronato e del compagno di spedizione Alessandro Caputo. Ed è proprio da qui che le spoglie dell’alpinista bassanese partiranno per il rientro in Italia. Ad accompagnarle saranno la compagna e la sorella di Farronato, Angela e Martina, arrivate a Kathmandu prima di raggiungere il Manaslu Peak.

Fervono, nel frattempo, i preparativi per l’ultimo saluto al “migrante montanaro”, come lui stesso si definiva. Un funerale che avrà la forma della cerimonia laica, organizzata da amici e familiari in ricordo dell’arboricoltore di Cassola. Il rito si terrà a Bassano del Grappa; ancora da decidere, invece, data e luogo esatti.