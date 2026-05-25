Ebola o malaria? Ricoverate a Milano due persone rientrate dall’Uganda

Le due persone ricoverate sono una donna di 33 anni e un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva, avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è meno grave. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.

L’ospedale milanese è dotato dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio: qui saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli nazionali e internazionali. Il sistema nazionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive è pienamente operativo e tutte le procedure previste per la gestione di eventuali casi sospetti risultano attivate. Il Ministero della Salute continuerà a fornire aggiornamenti ufficiali sulla base dell’evoluzione del quadro epidemiologico e degli esiti diagnostici in corso. Il Ministero della Salute comunica inoltre che il rischio in Italia resta molto basso.