Anarchici, busta con proiettile a Il Tirreno. Scontri a Roma, 41 attivisti denunciati

Venerdì scorso infatti sono stati compiuti degli attacchi alle sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona. In Germania è stata presa di mira l'auto con targa diplomatica di un funzionario in servizio all'Ambasciata, che è stata data alle fiamme. A Barcellona, invece, è stata infranta la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d'Italia, e una parete dell'ingresso dell'edificio è stata imbrattata con scritte: “Libertat Cospido”, “Amnistia totale” e “Stato italiano omicida”. Cinque persone sono state arrestate nella città spagnola e secondo la Procura di Roma la pista più accreditata è quella legata alla matrice anarchica. i carabinieri stanno rafforzando la sicurezza in tutte le nostre ambasciate. Saranno inviati carabinieri aggiuntivi in alcune sedi più a rischio. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che. Saranno inviati carabinieri aggiuntivi in alcune sedi più a rischio. In Germania è stata presa di mira l'auto con targa diplomatica di un funzionario in servizio all'Ambasciata, che è stata data alle fiamme. A Barcellona, invece, è stata infranta la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d'Italia, e una parete dell'ingresso dell'edificio è stata imbrattata con scritte: “Cinque persone sono state arrestate nella città spagnola e secondo la Procura di Roma la pista più accreditata è quella legata alla matrice anarchica.

“Gli attentati compiuti contro la nostra diplomazia ad Atene, Barcellona e Berlino, come pure quello di Torino, le violenze di piazza a Roma e Trento, i proiettili indirizzati al direttore del Tirreno e al procuratore generale Francesco Saluzzo, la molotov contro un commissariato di Polizia:Tanto meno se l'obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia”.