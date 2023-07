Ancora maltempo al Nord, con vento e grandine: morta una 16enne nel Bresciano

Forti grandinate, pioggia battente e violente raffiche di vento hanno divelto alberi e scoperchiati tetti in particolare sull’area di Milano e in Brianza dove ieri una donna di 58 anni è morta travolta da un albero mentre andava al lavoro.

Sempre a causa di un albero sradicato dal maltempo una ragazza di 16 anni è morta in un campo scout a Cedegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. Alle prime luci dell’alba, l’intervento dei soccorritori della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo della giovane, messo la zona in sicurezza e portato a valle il gruppo, che ha trovato riparo nella palestra del paese. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.

In Veneto un altro 16enne ferito gravemente. Il ragazzo è stato colpito da un ramo. Si registrano anche 7 pazienti in codice giallo, 27 in codice verde. Il presidente della regione Luca Zaia ha fatto sapere che “la grandine ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune”.

In tilt anche la circolazione: “Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta tra Brescia e Padova: la mole di persone da trasportare è elevatissima, secondo le ferrovie non sarà possibile compensare con servizi bus per tutti i passeggeri” ha aggiunto Zaia.

Salvini: “ripristinare servizi il prima possibile”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, assicura di essere “in contatto con amministratori locali e soccorritori. Ringrazio Vigili del Fuoco, tecnici, operai e tutti coloro che in queste ore, ininterrottamente in tutta Italia, da Milano a Palermo, si stanno impegnando per limitare i danni e proteggere i cittadini dalle drammatiche conseguenze del maltempo e dagli incendi, con l’obiettivo di ripristinare i servizi sospesi il prima possibile”.

Solidarietà alla ragazza morta a Brescia arriva dalla premier Meloni, che ha fatto sapere di star seguendo la situazione in coordinamento con la Protezione Civile: “nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, stiamo seguendo minuto per minuto la situazione che è delicata”, non solo al Nord ma anche al Sud in particolare in Sicilia, alle prese con gli incendi.