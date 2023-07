Ok alla vigilanza serale in centro: accordo tra Comune e “Pantere” per 80 ore mensili

Upgrade in sicurezza a Schio, dopo la decisione di investire risorse nella vigilanza privata e dopo il patto di recente siglato con società Pantere Servizi Vicenza Srl che porterà 20 ore settimanali nel centro della città vicentina, in orario serale. Un supporto extra all’attività territoriale di controllo in campo alle forze dell’ordine locali. Si parte domani, mercoledì 26 luglio 2023, riproponendo una collaborazione già attivata in passato in alcune occasioni e con risultati giudicati soddisfacenti dalla giunta comunale.

La fascia oraria di presenza nel cuore della città scledense per gli operatori dell’azienda con sede a Vicenza in via degli Ontani va dalle 19.30 alle 00.30 al mercoledì, venerdì, sabato e domenica. In tutto, quindi, 80 ore mensili. Il rafforzamento della vigilanza parte in estate e si concluderà, visti gli eventi in programma ad alto afflusso di gente, almeno per questa fase definita nei dettagli, nel prossimo mese di ottobre dopo circa tre mesi.

“Le operazioni di vigilanza saranno coordinate con l’Arma dei Carabinieri e il comando di Polizia Locale Alto Vicentino – sottolinea il sindaco Valter Orsi -. Abbiamo deciso di attivare questo servizio per garantire la massima sicurezza durante le iniziative in programma nei prossimi mesi. L’aumento dell’offerta manifestazioni sta attirando molte persone da fuori Schio: per questo motivo, seppur finora non si sono registrati particolari problemi, vogliamo fare in modo che si continui cosi”.

In pratica, la futura presenza del personale delle “Pantere” permetterà di operare a cerchi concentrici, con la polizia locale attiva appena fuori dal centro e i Carabinieri su area vasta periferica. I canali di comunicazione attivi in tempo reale tra le diverse forze in campo in queste serate della settimana e del week end permetteranno il pronto intervento in caso di necessità. “Vogliamo fare in modo che tutte le serate in programma si svolgano nella massima serenità – conclude Orsi – garantendo il buon vivere per la città. Su questa linea a Schio si sta lavorando bene e vogliamo mantenere il buon livello. Ringrazio la Questura diretta dal dottor Paolo Sartori, che sta operando su Schio con l’ausilio di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polfer e polizia locale. Sono diverse le operazioni interforze per garantire la sicurezza dei cittadini e allontanare gli indesiderati. Vogliamo che si prosegua su questa strada affinché chi pensa di non rispettare le regole sappia che da Schio è bene che si tenga lontano”.