Altri 30 interventi nella notte per danni da temporali nel Vicentino. Oltre 450 in Veneto

Nuova ondata di maltempo intermittente dalla serata di lunedì e per tutta la nottata, con code di altri temporali in corso in più aree del Veneto. Diversi gli episodi temporaleschi di forte intensità che hanno interessato tutte le province della regione: nel Vicentino in poche ore sono stati circa 30 gli interventi richiesti alla centrale dei vigili del fuoco di Vicenza. Danni da grandine, pioggia e vento con piante abbattute, pali ed elementi pericolanti, tetti scoperchiati.

Queste le principali emergenze che da ieri sera stanno affrontando le squadre di pompieri venete operative sul territorio. Già effettuati oltre 200 interventi, altri 260 circa in attesa su scala regionale. Il dispositivo generale di soccorso è stato integrato, così come già avvenuto nei giorni scorsi, con l’arrivo di personale proveniente da fuori regione, soprattutto con l’impiego di autoscale per i lavori in quota.

Dal comando provinciale del 115 presente del capoluogo berico si rende noto che a Vicenza e provincia sono stati eseguiti finora 30 interventi, e ne rimangono altri 5 da evadere nel corso della mattinata, sempre meteo permettendo. Principalmente si tratta di taglio di piante e rimozione elementi pericolosi sull’Altopiano di Asiago, nella zona pedemontana del Bassanese e nel Bassovicentino.