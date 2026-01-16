Annabella Martinelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Padova

L’indagine per ritrovare Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa il 6 gennaio scorso in provincia di Padova, è finita nel peggior modo possibile. La giovane è stata trovata impiccataAddosso aveva il cellulare, spento, che era stato localizzato nella zona il giorno della sua sparizione. Nel giubbotto indossato dalla ragazza è stato inoltre trovato un portafoglio che conteneva soldi e documenti. Dentro lo zaino, appoggiato a terra nel punto del ritrovamento,. Altri scritti compatibili con l’idea di suicidio, sempre secondo quanto si è appreso, erano stati trovati anche nella casa della ragazza.

Il corpo era appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona del ritrovamento è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.

La 22enne è stata notata da un passante che camminava nella zona. Sul posto sono in corso i rilievi del caso; il corpo dovrebbe quindi essere portato all’Istituto di medicina legale di Padova per i rilievi autoptici disposti dalla Procura. Una studentessa di 19 anni, sarebbe stata l’ultima testimone ad aver visto e avvicinato lo scorso 6 gennaio la ragazza, dopo averla nota sul ciglio della strada, mentre spingeva la sua bicicletta. “Le ho chiesto se avesse avuto bisogno di qualcosa, se la catena della bicicletta fosse caduta o avesse necessità di un passaggio. Io stavo salendo verso il centro di Teolo”, ha raccontato la testimone, secondo quanto riportato dal Mattino di Padova, aggiungendo che Annabella le era “parsa tranquilla”.

“Si è avverato il peggio. Pensavamo non fosse vero ma è successo” commenta Valentino Turetta, sindaco di Teolo. “È stata trovata impiccata su un albero, tra l’altro anche abbastanza vicino alla strada a circa un centinaio di metri da dove era stata trovata la bicicletta. Purtroppo con la folta vegetazione e gli abiti scuri non si vedeva”, ha spiegato il sindaco che pensa di istituire il lutto cittadino. “Magari lo faremo il giorno del funerale, ora vediamo. E’ un lutto che ha colpito tutta la cittadinanza perché era una settimana che tutti la stavamo cercando e non pensavamo assolutamente di arrivare a questo punto”, ha concluso.