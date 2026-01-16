Recuperi di A: il Milan ribalta il Como e torna a -3 dall’Inter capolista. Sorriso Bologna a Verona

Finalmente la classifica di Serie A non ha più “asterischi” che stanno a indicare “una partita in meno” per alcune squadre. Completato, infatti, il quadro dei recuperi della 16esima giornata: gare che erano saltate per l’impegno in Supercoppa italiana di Inter, Napoli, Bologna e Milan. Due vittorie in trasferta nell’anticipo di campionato del giovedì: Verona-Bologna 2-3, Como-Milan 1-3.

Il Milan ribalta i lariani e torna a -3 dall’Inter capolista. Ora la graduatoria della Serie A nelle prime sei posizioni recita: Inter 46 punti, Milan 43, Napoli 40, Roma e Juventus 39, Como 34. Al Sinigaglia primo tempo tutto di marca comasca con il portiere rossonero Maignan che tiene a galla i suoi con almeno tre grandi parate. Padroni di casa avanti con Kempf dopo soli 10 minuti. E come spesso accade nel calcio, la squadra che subisce di più pareggia. Pari del Diavolo con Nkunku che trasforma un penalty nel recupero della prima frazione di gioco.

Secondo tempo: il ribaltone milanista è servito. Il grande protagonista della ripresa e in assoluto del match è l’ex juventino Adrien Rabiot che con una doppietta lancia il Milan. Il centrocampista francese firma il sorpasso al 55esimo e fa tris all’87esimo. Como al tappeto: prima sconfitta casalinga stagionale per i ragazzi di Cesc Fabregas. Questo 3-1 peraltro è il 19esimo risultato utile consecutivo per Massimiliano Allegri che eguaglia la striscia positiva dell’era-Ancelotti. Fino a oggi il Milan ha perso una sola partita: quella di agosto contro la neopromossa Cremonese a San Siro.

Verona-Bologna 2-3. Dopo 7 gare senza vittorie, i rossoblu ritrovano il sorriso. Un successo che in chiave corsa all’Europa, consente alla compagine di Vincenzo Italiano di scavalcare la Lazio portandosi a -1 dall’Atalanta settima in classifica. Una vittoria in rimonta come il Milan per il Bologna. Hellas in vantaggio con Orban al 13esimo, pari di Orsolini al 21esimo, raddoppio di Odgaard al 29esimo, tris di Castro al 43esimo. L’autorete di Freuler al 71esimo riapre i giochi, ma il portiere Ravaglia salva gli ospiti. Verona sempre ultimo col Pisa con 13 punti.