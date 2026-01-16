Meloni in Giappone: “Un partenariato strategico tra i due Paesi”

Sanae Takaichi a sua volta ha ringraziato l’Italia per il suo contributo al grande successo dell’Esposizione universale di Osaka, che si è chiusa lo scorso ottobre. Takaichi ha poi ricordato il grande successo del Padiglione Italia all’Expo insignito del premio assoluto per lo sviluppo del tema dal Bureau International des Expositions (Bie), che ha affascinato tanti visitatori. La premier ha ricordato inoltre che l’Italia parteciperà al Green Expo 2027 in programma a Yokohama. Poi Takaichi sottolinea che questa terza visita in Giappone di Meloni si tiene in occasione del 160esimo anniversario delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, il che conferma quanto siano profonde, quanto siano state durature e continuative le relazioni tra l’Italia e il Giappone.



Rivolgendosi a Takaichi la presidente del Consiglio Meloni ha ricordato la sua prima visita in Giappone: “La prima volta che sono venuta qui abbiamo elevato i nostri rapporti a livello di partenariato strategico. La seconda volta che sono stata qui nell’ambito del G7 di Hiroshima abbiamo approfittato per discutere di un Piano di azione triennale 2024-2027 per darci degli obiettivi che fossero chiari, definiti e con delle scadenze temporali, che abbiamo rispettato. Torno qui la terza volta, sono il primo leader europeo che viene qui da quando lei si è insediata e approfittiamo per elevare ancora una volta le nostre relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico speciale”.