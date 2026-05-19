Antigone, emergenza carceri: sovraffollamento del 139%

I reati in Italia restano sostanzialmente stabili e nei primi mesi del 2025 risultano addirittura in calo dell'8%. Calano anche gli ingressi in carcere e continua a diminuire il ricorso alla custodia cautelare, che oggi riguarda il 24,1% delle persone detenute. A crescere sono invece le pene più lunghe e gli effetti delle politiche punitive adottate dal governo, che dall'inizio della legislatura ha introdotto oltre 55 nuovi reati, più di 60 aggravanti e oltre 65 aumenti di pena. evitare che chi esce dal carcere torni a delinquere. Oggi solo il 40,8% delle persone detenute è alla prima carcerazione. Il 45,9% è già stato in carcere da una a quattro volte. Il 10,6% da cinque a nove volte. Il 2,7% addirittura più di dieci volte. È soprattutto il sistema che continua a fallire sul terreno decisivo:Oggi solo il 40,8% delle persone detenute è alla prima carcerazione. Il 45,9% è già stato in carcere da una a quattro volte. Il 10,6% da cinque a nove volte. Il 2,7% addirittura più di dieci volte. e nei primi mesi del 2025 risultano addirittura in calo dell'8%. Calano anche gli ingressi in carcere e continua a diminuire il ricorso alla custodia cautelare, che oggi riguarda il 24,1% delle persone detenute. A crescere sono invece le pene più lunghe e gli effetti delle politiche punitive adottate dal governo, che dall'inizio della legislatura ha introdotto oltre 55 nuovi reati, più di 60 aggravanti e oltre 65 aumenti di pena.

: nel 2025 almeno 82 persone si sono tolte la vita in carcere mentre dall'inizio di quest’anno i suicidi sono già 24. Gli atti di autolesionismo restano oltre quota 2.000 ogni 10.000 detenuti: significa che mediamente un detenuto su cinque compie gesti autolesivi. Di fronte a questo scenarioe propone: un piano Marshall per le carceri riempiendole di vita in vista dell'estate allo scopo di ridurre il numero dei suicidi; il ritiro di tutte le circolari che hanno chiuso il carcere a partire da quelle sulla media e alta sicurezza; misure urgenti per ridurre il sovraffollamento;anche attraverso l'uso del Consiglio di disciplina allargato per proporre premi tra cui anche la grazia;inferiore ai 12 mesi; investimenti per il; apertura di sezioni di liceo e di poli universitari riducendo gli ostacoli burocratici; sport per tutti d'estate all'aperto in ogni carcere; il ripristino di modelli die della sorveglianza dinamica;e la limitazione della sorveglianza particolare oggi abusata; interventi immediati per prevenire suicidi e autolesionismo e informazione dei parenti nell'immediatezza dei fatti;o lesioni commesse da esponenti del Corpo di Polizia Penitenziaria o altri membri dello staff;per tutti i detenuti a partire da malattie infettive e psichiatriche ed altro ancora.