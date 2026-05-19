Tennis, Atp 500 di Amburgo: Darderi vince contro Burruchaga. Cobolli fuori al debutto

Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli: romano, campione in carica all'Am Rothenbaum, ha perso contro il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Non difendendo il titolo, il tennista azzurro, numero 12 al mondo, scivola virtualmente al 14° posto. Nel primo set l'azzurro ha perso subito la battuta nel primo game commettendo doppio fallo alla terza palla break a disposizione per Buse. Il peruviano al servizio è stato perfetto e dopo aver conquistato un altro break nel settimo gioco ha chiuso sul 6-2 in 37 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui Cobolli ha ceduto nell'undicesimo game. Buse, salito 6-5 e servizio, ha portato a casa il match. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione su erba, con il titolo da difendere a Wimbledon: il numero 1 al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultim'ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra. , poi si penserà già alla stagione su erba, con il titolo da difendere a Wimbledon: il numero 1 al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultim'ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra. l'azzurro ha perso subito la battuta nel primo game commettendo doppio fallo alla terza palla break a disposizione per Buse. Il peruviano al servizio è stato perfetto e dopo aver conquistato un altro break nel settimo gioco ha chiuso sul 6-2 in 37 minuti. Molto più equilibrio nel secondo set, in cui. Buse, salito 6-5 e servizio, ha portato a casa il match. : romano, campione in carica all'Am Rothenbaum, ha perso contro il peruviano Ignacio Buse, numero 57 al mondo proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una grande partita da parte del peruviano, che ha chiuso l'incontro senza concedere palle break a Cobolli. Non difendendo il titolo, il tennista azzurro, numero 12 al mondo, scivola virtualmente al 14° posto.

Darderi ha perso la battuta in apertura ma ha subito conquistato il controbreak. Tornati on serve, l'azzurro si è fatto recuperare uno dei due break di vantaggio (era avanti 5-1), ma è riuscito a chiudere sul 6-3 in 48 minuti. Nel secondo set, invece, Darderi ha sprecato quattro palle break (due nel quinto e due nel settimo gioco) e ha ceduto nell'ottavo game. Qui però Burruchaga, andato a servire per il set, ha subìto a 15 l'immediato controbreak. Ristabilita la parità, inevitabile il tiebreak, che Luciano è riuscito a portare a casa dopo una grande rimonta dato che era sotto 4-0.