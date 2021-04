Bollettino Covid-19: sono 16.232 i positivi, 360 i decessi. L’Ue pronta a ‘misure’ contro AstraZeneca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute i positivi al Covid-19 nelle ultime 24h sono 16.232 a fronte di 364.804 tamponi processati, mentre le vittime sono 360, per un totale di 118.357 decessi, dall’inizio della pandemia. Diminuiscono di 55 unità le terapie intensive, mentre sono 690 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul fronte vaccini: sono state somministrate 345.586 dosi e il commissario per l’emergenza , Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che dal 27 al 29 aprile “arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e altri 2,6 dal 30 aprile fino al 5 maggio. “La campagna vaccinale va avanti in maniera regolare” ha aggiunto Figliuolo che ha ricevuto la rassicurazione da parte di Johnson & Johnson “che entro fine aprile arriverà una fornitura di altre 380mila dosi”.

La diatriba con AstraZeneca ancora in bilico. Un portavoce della Commissione europea ha spiegato: “Non è stata presa ancora una decisione su un’azione legale contro AstraZeneca. Tutte le opzioni restano sul tavolo. Esaminiamo con gli Stati membri quale sia la strada migliore da seguire”. L’obiettivo è che l’azienda farmaceutica tenga fede al suo contratto e consegni le dosi pattuite, ovvero 300milioni.

Intanto la Reithera Srl di Castel Romano (RM), ha fatto sapere che contemporaneamente allo sviluppo del proprio vaccino “nel quadro di uno sforzo stimolato e sostenuto anche dal Governo Italiano”, è disponibile a mettere a disposizione il proprio know how e la propria capacità per produrre uno dei vaccini Covid-19 già approvati (di tipo mRna e adenovirus) e distribuiti anche in Italia, sia nel sito di Castel Romano “sia attraverso collaborazioni esterne, così come già fa da tempo per altri vaccini”.