AHL, supplementari fatali ancora una volta per l’Asiago

La seconda beffa nel giro di due giorni: in gara2 della finalissima, l’Asiago ha subito un’altra sconfitta, sempre contro l’HK Olimpija, per una rete assai beffarda all’overtime.

I giallorossi, questa volta in casa, sono partiti forte con la rete del canadese McParland dopo 14 minuti. Nel secondo periodo l’Olimpija ha pareggiato con Cimzar rimettendo così il match in equilibrio. Al termine della gara l’Asiago ha poi provato lo stacco finale con la rete di Tessari ma a pochi secondi dalla fine Magovac ha segnato il gol del 2-2, portando gara2 nuovamente ai supplementari. Dopo qualche minuto giocato alla pari, gli sloveni hanno trovato la rete del definitivo vantaggio con Ulamec e si sono garantiti la seconda vittoria sul filo del rasoio in due gare.

Rimane così ancora una partita all’Asiago per provare a cambiare le sorti di questa serie: sfortunatamente, dopo le ultime due sconfitte (martedì e giovedì) la strada verso il titolo è più in salita. Serviranno ora tanta concentrazione e voglia di riscatto. Il cammino non sarà semplice, saranno vietati passi falsi. Per fortuna, però, ad Asiago c’è ancora tanta voglia di vincere.