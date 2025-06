Bologna, trovati i cadaveri di due uomini in un appartamento. Ricercato il coinquilino

dove i corpi di due uomini sono stati trovati senza vita in un appartamento di piazza dell’Unità. Le vittime sono, 50 anni, nato a Bologna, e, 54 anni, nato ad Arezzo. Entrambi abitavano nella casa in cui sono stati uccisi. Le Forze dell’Ordine si sono messe sulle tracce di un terzo coinquilino.

La macabra scoperta è stata fatta al civico 15 di piazza dell’Unità, quartiere Bolognina, appena fuori dal centro storico. Secondo quanto raccolto finora, il duplice omicidio dovrebbe essere avvenuto nelle prime ore del mattino, dato che sono state sentite delle urla intorno alle 6.30. I due corpi sono stati ritrovati in soggiorno con profonde ferite da arma da taglio. Monaldi sarebbe stato sgozzato, mentre Gombi eviscerato dopo una profonda ferita all’addome.

La polizia di Bologna sta indagando nella rete dei conoscenti dei due uomini, che sarebbero incensurati. In particolare, si cerca un terzo uomo che da circa un anno condivideva l’appartamento con Luca Gombi e Luca Monaldi e non si trovava in casa al momento del ritrovamento dei due corpi. Si tratterebbe di un 48enne cittadino italiano nato in Venezuela e la sua sparizione potrebbe non essere casuale. Intanto, mentre si cerca l’arma del delitto, è stato reso noto un possibile movente: le due vittime, proprietarie dell’immobile, volevano vendere casa, ma l’inquilino non voleva andarsene. A riferirlo sarebbe stato un cugino della persona che viveva con Gombi e Monaldi, già portato in questura per essere sentito.