La Cooperativa riparte, è festa di comunità per la riapertura dello storico negozio

E’ una festa di paese, un paese tutt’altro che rassegnato a soccombere. Sarà perché a rialzarsi non è solo la saracinesca di un piccolo negozio di alimentari in un paesino di montagna come Tonezza. Con il rinnovo e la riapertura dello storico punto vendita di Via Roma di proprietà di Cooperativa Tonezzana, si concretizza infatti il primo fondamentale tassello di un ambizioso progetto di comunità.

Nei mesi scorsi, con l’intervento di numerosi artigiani locali e con il contributo fondamentale di soci e volontari, l’impegno corale a risistemare i locali – chiusi dallo scorso ottobre – e a sostituire in buona parte arredi e attrezzature. Uno sforzo profuso per essere affidato mediante affitto di ramo d’azienda ad una volenterosa imprenditrice: Elisa Gianello, chiamata ad iniziare una nuova avventura che tutti in paese sperano possa concretizzarsi in un progetto di vita a lungo termine sulle montagne di Tonezza. L’appuntamento con lo start ufficiale, sabato scorso con i saluti istituzionali, il passaggio di consegne al nuovo gestore e il taglio del nastro. Un momento di festa e di condivisione che si inserisce in un disegno più ampio ed organico. Il tentativo infatti è quello di porre lo spazio commerciale, profondamente rinnovato, al centro di una più ampia iniziativa di ripensamento della geografia sociale del paese e della sua offerta culturale.

Un percorso che scaturisce dal progetto intitolato AlimentAZIONI – Nuovo nutrimento per il futuro della comunità e realizzato con il sostegno di Fondazione Cariverona nell’ambito del Bando Step – Sviluppo territoriale partecipato, che vede Cooperativa Fai Berica nel ruolo di capofila all’interno di una fitta rete di partner territoriali: Cooperativa Tonezzana, Comune di Tonezza del Cimone, Gal Montagna Vicentina, Confcommercio mandamento di Schio, Associazione Giovani Tonezza, Associazione Culturale El Salbanelo, La Piccionaia scs: “La chiusura del negozio è stato un momento doloroso – racconta Diego Dalla Via, presidente di Cooperativa Tonezzana – il sostegno da parte di Cariverona si è rivelato fondamentale per disegnare una traiettoria e ridare fiducia. L’attività di progetto sta generando un’importante spazio di discussione all’interno della comunità e in tanti, non solo tra i nostri soci, si sono riavvicinati a questo patrimonio economico, sociale e culturale con affetto e con orgoglio”.

Una storia più che secolare quella della Cooperativa Tonezzana, nata nel 1919 quando Tonezza affrontava il delicatissimo frangente del ritorno dal profugato e della ricostruzione post-bellica. Dopo oltre cento anni di storia, si è inaugurata una nuova fase che guarda con interesse alle visioni e alle esperienze che le Cooperative di Comunità stanno introducendo in tante parti d’Italia. Spesso in luoghi fragili dove le prospettive di futuro devono confrontarsi con dinamiche di invecchiamento e spopolamento. Temi delicati su cui è già al lavoro un gruppo di soci e di cittadini con l’obiettivo di dare forma a proposte legate alla cultura, alla partecipazione e alla reciprocità che diventino nutrimento concreto per la vita dell’intera comunità.

