Campania e Toscana zone rosse; 40.902 i nuovi casi. I medici: serve un lockdown nazionale

...caricamento in corso...

L’Italia cambia ancora colore: Campania e Toscana diventano zone rosse. Passano in area arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da questa domenica.

Sono 40.902 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 254.908 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 550 morti, per un totale di 44.139 decessi dall’inizio della pandemia.

Aumentano di 60 unità i pazienti nelle terapie intensive (3.230 in tutto), mentre sono 1.041 in più le persone ricoverate negli altri reparti Covid (30.914 in totale). La Lombardia è la Regione con il maggior numero di nuovi casi (+10.634). Il Piemonte la Regione che registra il maggior aumento di casi, 5.258 su 22.778 tamponi effettuati, la Campania è al terzo posto con 4.079 nuovi contagi su 25.510 test.

Il governatore del Lazio Zingaretti ha firmato un’ordinanza per vietare i mercati la domenica e chiudere gli esercizi commerciali sopra i 2500 metri quadri. A Palermo sospesa la chiusura delle scuole a partire da lunedì.

I medici intanto continuano a sostenere che serve un lockdown nazionale, perché in tutte le regioni il coronavirus continua a correre veloce, le ambulanze sono tornate ad affollare l’ingresso dei pronto soccorso e gli ospedali sono al collasso, con conseguenze che ormai sembrano riportarci indietro nel tempo alla scorsa primavera. Il picco del contagio, secondo gli esperti, è previsto per il prossimo 27 novembre.