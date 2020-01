Cannabis terapeutica, farmaco gratis in Sicilia

Svolta epocale in Sicilia in tema di “cannabis terapeutica”: la Regione siciliana, infatti, si farà carico delle spese sostenute dai pazienti. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore alla sanità, Ruggero Razza. Il farmaco sarà quindi gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche.

In particolare il documento definisce tutte le regole per la prescrizione, allestimento, erogazione e rimborsabilità dei preparati galenici magistrale o anche di origine industriale a base di cannabis per uso medico: la prescrizione dovrà essere fatta esclusivamente sulla base di un piano terapeutico della durata massima di sei mesi, eventualmente rinnovabile.

Non tutti i medici potranno prescrivere la cannabis, ma soltanto medici dipendenti delle Aziende sanitarie pubbliche regionali, specialisti di Anestesia e rianimazione, Neurologia e dei centri di terapia del dolore. La cannabis potrà essere prescritta tramite cartine per uso orale, cartine e capsule per uso inalatorio e tramite olio per uso orale.