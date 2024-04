. A ribadirlo è il, che prova a mettere la parola fine sull’ormai nota vicenda legata alla cancellazione del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati. Lo scrittore avrebbe dovuto leggere il testo a “Che sarà”, la trasmissione di Raitre condotta da Serena Bortone. Salvo poi scoprire dell’annullamento del contratto a poche ore dalla messa in onda del programma, scatenando una bufera.

“In queste ore in cui si susseguono notizie inverosimili e ricostruzioni surreali – scrive oggi Giampaolo Rossi – , mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai. È in atto un’istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi alla mancata partecipazione dello scrittore Scurati alla trasmissione ‘Che sarà’ di Serena Bortone, partecipazione che era prevista nel comunicato stampa ufficiale uscito la sera prima della puntata in questione”. Rossi sottolinea quindi che “il senso di responsabilità richiederebbe di attendere il termine dell’istruttoria prima di lasciarsi andare a commenti o conclusioni che rischiano di risultare meri polveroni mediatici, come altre volte in passato”.

“Sono obbligato a ricordare – aggiunge il dg di Viale Mazzini – che la narrazione di una Rai che censura è del tutto priva di fondamento. Oggi il palinsesto e la programmazione del Servizio Pubblico dimostrano pluralismo, varietà di punti di vista, di visioni e culture, finalizzate a garantire la maggior eterogeneità di racconti possibile. All’interno di un’offerta quotidiana fatta di informazione, intrattenimento, fiction, cinema, divulgazione culturale, e di una incredibile ricchezza di conduzioni, artisti e ospiti, la Rai dimostra di avere una libertà espressiva unica in Italia”.