Pioggia, neve e freddo: le fioccate maggiori sull’Ovest Vicentino – FOTOGALLERY

Pioggia, freddo e neve diffusa oggi nel vicentino, tanto che i Comuni si sono affrettati ad emettere ordinanze che autorizzano la riaccensione degli impianti ri riscaldamento.

Nevica su tutte le prealpi vicentine fino alle quote di alta collina.

Sull’Altopiano dei Sette Comuni la quota neve si attesta attorno gli 800/900 metri, mentre le fioccate più basse le ritroviamo sull’Ovest vicentino e sulle Piccole Dolomiti, già a partire dai 500/600 metri con i primi accumuli al suolo al di sopra di tali quote.

Nell’alta Val Leogra, e più precisamente salendo sulla strada che porta a Passo Pian delle Fugazze, attualmente ci sono oltre 5 centimetri di neve fresca a 800 metri, mentre dai 980 del Rifugio Balasso si va oltre la ventina di centimetri. Infine, gli accumuli al Passo Pian delle Fugazze si stanno avvicinando velocemente ai 30 centimetri.

In serata è previsto un ulteriore lieve abbassamento delle nevicate.

Stato di attenzione della protezione civile regionale



Il Meteo regionale, intanto, comunica che dal pomeriggio di oggi, 22 aprile, si verificherà una fase perturbata con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sulla pianura sud, con quantitativi anche consistenti di pioggia, specialmente sulla pianura centro-meridionale. Ci sarà un rinforzo dei venti da nord-est, a tratti forti, su costa e pianura e dorsali prealpine. Il limite delle nevicate sarà intorno a 800/1000 metri, anche più in basso fino a 600/800 metri verso sera e in occasione di rovesci.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che dichiara la fase operativa di “Attenzione”: per criticità idrogeologica nel bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Rovigo-Verona), dalle ore 14 di oggi alle 9 di domani 23 aprile; per vento forte su zona costiera e pianura, dalle 14 di oggi fino alle ore 3 del 23 aprile; per nevicate, su zone montane e pedemontane, dalle 14 di oggi fino alle ore 20 di domani.