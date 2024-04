Giornata della Terra, Legambiente: Verona, Vicenza, Padova e Venezia fra le otto città con l’aria peggiore nel 2024

L egambiente ha diffuso oggi, 54esima Giornata Mondiale della Terra, i dati aggiornati sulle città italiane con l’aria più malsana e fra le prime otto ce ne sono ben tre di venete: Verona, Vicenza e Padova.

Da gennaio a marzo 2024, infatti, sono già otto le città italiane fuorilegge per le polveri sottili, in quanto hanno superato il limite previsto per il Pm10 di 35 giorni in un anno solare, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo.

I dati sulla qualità dell’aria vedono maglia nera, in questo inizio del 2024, Verona, con 44 giorni di sforamenti su 91 giorni, seguita da Vicenza con 41, e Padova con 39. Ottava Venezia con 36, mentre Treviso è nona, ferma alla soglia di 35. Rovigo con 34 giorni di sforamenti è al tredicesimo posto, come Milano.

Da questo momento, osserva l’associazione ambientalista, le città fuorilegge non possono più sforare e l’emergenza dovrà essere affrontata sistematicamente per il resto dell’anno (nonostante la primavera renda il problema meno acuto e sentito da amministrazioni e cittadini) per evitare che il prossimo autunno, con il cambio di stagione, queste città rischino seriamente di doppiare gli sforamenti consentiti.