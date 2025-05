Champions League: Barcellona Inter 3-3. Si decide tutto a San Siro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Finisce con uno spettacolare 3-3 Barcellona-Inter, semifinale d’andata della Champions League 2024/25. Si deciderà tutto a San Siro, tra tre giorni. In partita succede di tutto: i nerazzurri la sbloccano dopo 30 secondi con una magia di tacco di Thuram e al 21′ sono già 0-2 grazie a un’acrobazia di Dumfries. Il Barça accorcia immediatamente con Yamal e al 38′ trova il pari grazie a Ferran Torres. Nella ripresa gli ospiti tornano avanti ancora con Dumfries, ma vengono di nuovo raggiunti subito da un autogol di Sommer. Il risultato finale lascia aperto qualsiasi scenario in vista del ritorno, a San Siro.

L’Inter va subito in vantaggio: il Barcellona si fa trovare sbilanciato in avanti dopo una manciata di secondi e i nerazzurri lo puniscono con un colpo di tacco di Thuram su invito di Dumfries. Martinez scivola in marcatura, Szczesny resta immobile e i nerazzurri sono avanti già al primo minuto. Il Barça prova a reagire immediatamente con Yamal. L’Inter riparte trovando spazi enormi in contropiede, al 20′ Dimarco affonda e guadagna un corner, sui cui sviluppi arriva il raddoppio: Acerbi fa la sponda per Dumfries, che con una semirovesciata segna lo 0-2. E’ Yamal al 25′ ad accorciare le distanze: fa tutto da solo, manda fuori giri Mkhitaryan con una finta di corpo poi si inventa un sinistro a giro che bacia il palo e si insacca. Passano una manciata di secondi e il fuoriclasse blaugrana va vicinissimo al 2-2 con un’altra azione solitaria. Olmo grazia Sommer con una conclusione centrale poco prima della mezzora, mentre al 36′ il portiere svizzero deve superarsi su un destro dal limite. L’Inter al 38′ incassa il pareggio: splendida palla di Pedri per Raphinha, sponda per Torres che da due passi fa 2-2.

Il secondo tempo si apre con Taremi al posto di Lautaro, infortunato, mentre il Barça sceglie Araujo per rimettere in ordine una difesa troppo ballerina. La prima grande chance è però per l’Inter, che affonda facilmente sulla destra e libera al tiro Dimarco, il cui destro finisce però altissimo. L’Inter al 63′ guadagna un altro corner in contropiede e Dumfries trasforma con uno stacco di testa. Dopo neanche 2′ è il Barcellona a sfruttare un calcio d’angolo per fare 3-3 con Raphinha. La partita è tutt’altro che finita, poco dopo la mezzora Mkhitaryan si vede annullare il 3-4 per mezzo scarpino in fuorigioco, poi negli ultimi minuti è il Barça ad andare due volte vicino al clamoroso 4-3: prima la traversa del solito Yamal, poi un altro sinistro di Raphinha.

Si deciderà tutto a San Siro martedì 6 maggio alle 21.