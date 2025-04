Scontro fra due auto lungo la Sp Peschiera dei Muzzi: morto un anziano, ferito un altro automobilista

Dramma a Castelgomberto poco dopo le 15,30 di oggi, mercoledì 30 aprile: un anziano è morto in un incidente stradale avvenuto avvenuto lungo la Sp35 “Peschiera dei Muzzi” in contrada Nicoletti.

Nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli: sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Arzignano per estrarre un anziano dalla Fiat Panda che stava guidando e all’interno della quale è rimasto incastrato e ferito. Inutili i soccorsi: i sanitari del Suem 118 ne hanno dovuto constatare la morte. Ferito anche il guidatore dell’altra vettura; è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.