Chiude il reparto Covid di Codogno. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passano in zona bianca

Altra buona notizia di oggi è che Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prevede da lunedì 7 giugno il passaggio in zona bianca di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto andando così ad aggiungersi alle 3 (Sardegna, Molise e Friuli-Venezia Giulia) che hanno cambiato colore 4 giorni fa.

In Italia ci sono 2.557 nuovi casi di coronavirus a fronte di 220.939 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 73 decessi (contro i 59 di ieri) mentre in terapia intensiva sono ricoverati 836 pazienti (-56) mentre i guariti e i dimessi sono 7.853. Il tasso di positività si attesta all’1,2%.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro ha dichiarato: “Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno quasi tutta l’Italia si troverà in zona bianca. La curva epidemiologica decresce in Italia ed è tra le più basse a livello europeo. In particolare – ha aggiunto Brusaferro presentando i dati del monitoraggio settimanale – l’incidenza è di 32 casi su 100mila abitanti e tutte le Regioni sono sotto il valore di 50 casi su 100mila abitanti, inoltre tre quarti dei casi sono asintomatici”.