Coronavirus: 1.494 nuovi casi. 16 morti

Sono 1.494 i nuovi casi oggi contro i 1.766 contagi di ieri. I tamponi effettuati però sono 51.109 ossia circa 36.000 in meno rispetto a ieri. I casi totali salgono così a 311.364 con 11.138.173 test effettuati.

Gli attualmente positivi sono 50.323, in aumento di 705 rispetto ai 49.618 di ieri. Era dal 27 maggio, 4 mesi fa, che non si superava la soglia psicologica dei 50mila.

I decessi oggi sono 16 per un totale di 35.851. I guariti sono 773, 225.190 in tutto. Nuovo balzo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 131 in più, e salgono a 2.977, mentre le terapie intensive crescono di 10 unità, 264 in tutto. Infine, 47.082 pazienti sono in isolamento domiciliare. In Italia sono stati registrati complessivamente 311.364 casi e 35.851 decessi.

Nessuna regione a zero casi. La regione con più casi è la Campania (+295), seguita da Lazio (+211), Veneto (+183) e Lombardia (+119). La più bassa è la Valle d’Aosta con un nuovo contagio. Mentre segnalano vittime nelle 24 ore Lazio (3), Toscana (3), Lombardia (2), Puglia (2) e una ciascuna Liguria, Campania, Sicilia, provincia di Trento, Abruzzo e Sardegna.