“Invasioni digitali” a Campogrosso: la storia nelle Piccole Dolomiti è sempre più attrattiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’organizzazione Anello Piccole Dolomiti ha programmato due eventi per le prime settimane della stagione autunnale.

Il primo si è tenuto oggi presso l’Alpe di Campogrosso a Recoaro Terme si è tenuta l’ “Invasione Digitale”: una giornata alla scoperta di manufatti bellici disseminarti sul territorio durante la quale i partecipanti sono invitati a condividere i momenti più belli sui social usando l’hashtag #invasionidigitali e #grandeguerracampogrosso.

Gli storici locali hanno accompagnato in piccoli gruppi i partecipanti a riscoprire teleferiche, trincee, postazioni e un ricovero in caverna in cui è stata ricostruita la vita di un tempo con figure ad altezza naturale e attrezzature varie. I gruppi, per niente scoraggiati dal freddo autunnale e dalla prima neve apparsa sui monti nel weekend, sono partiti scaglionati per tutta la giornata e al termine della visita, della durata di circa un ora e mezza, è stato possibile rifocillarsi in rifugio o al sacco.

1 di 5

Il secondo evento, avrà luogo invece al Laghetto dei Marghesini a Valdagno nell’ambito della rassegna Menu a Tema che proporne piatti locali e di stagione legati a prodotti de territorio. La serata inizierà alle 19 del 1 ottobre. L’evento propone la visita di una centrale idroelettrica, la presentazione del libro “Energia dell’acqua, le centrali idroelettriche dell’alta Valle dell’Agno” a cura di Samuele Sottoriva e un menu a base di trota. Info, costi e prenotazione contattando telefonicamente o via email il Laghetto dei Marchesini.