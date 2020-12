Coronavirus: 13.318 nuovi positivi. 628 le vittime. 166.205 i tamponi processati

I nuovi casi di coronavirus registrati in italia nelle ultime 24 ore sono 13.318, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.977.318. Di 628 l’incremento le vittime in un giorno, che porta il totale a 69.842. I tamponi processati sono stati 166.205. Il tasso di positività crolla all’8%.

Le persone ricoverate con sintomi sono 24.948, 197 meno di domenica. I pazienti in terapia intensiva sono 2.687, 44 in meno nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L’incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 1.301.573.

Con 3.082 nuovi casi, il Veneto è ancora una volta la Regione italiana più colpita dal diffondersi del virus. Segue la Lombardia con 2.278 nuovi positivi, poi il Lazio con 1.288 e l’Emilia Romagna con 1.162. In tutte le altre Regioni si registrano meno di mille nuovi casi.

Intanto secondo i risultati di un approfondimento nell’ambito delle sorveglianze “Passi e Passi d’Argento”, coordinate dall’Iss: due persone su tre (67%) sono disposte a vaccinarsi contro il Covid-19; la percentuale sale all’84% tra gli anziani. La ricerca è stata realizzata nel periodo agosto-novembre su un campione di 2.700 intervistati. “I risultati mostrano un atteggiamento di responsabilità degli italiani”, spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss.

Le persone più istruite sono maggiormente disposte a vaccinarsi (71% fra le persone con diploma di scuola superiore o laurea e 56% fra chi ha conseguito al più la licenzia media). Qualche differenza – spiega la ricerca Iss – si osserva per risorse finanziarie (69% fra chi non ha difficoltà economiche, il 63% di chi ne ha) e per genere (gli uomini sono più propensi delle donne a vaccinarsi, 74% vs 60%). Fra gli ultra 65enni la disponibilità a vaccinarsi è decisamente più alta che nel resto della popolazione.