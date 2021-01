Coronavirus: 13.574 nuovi casi a fronte di 268.750 tamponi. 477 i decessi

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri i positivi erano stati 14.372), a fronte di 268.750 tamponi (in calo rispetto a ieri: 275.179).(contro 492 del giorno precedente).dal 5,2% di giovedì. Aumentano i guariti: 19.879 contro i 17.220 delle 24 ore precedenti.

I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a giovedì. Gli ingressi giornalieri sono 148. In totale in rianimazione ci sono 2.270 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.397 pazienti, in calo di 381 unità rispetto al giorno precedente.

Iss: bozza, indice Rt in diminuzione a 0,84 – Nel periodo 06 gennaio – 19 gennaio 2021, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,75- 0,98), “in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno”. E’ quanto evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità.

“L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”. L’attuale quadro, si legge ancora nelle bozza di monitoraggio settimanale, “impone comunque incisive misure restrittive. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.