Violento schianto auto-furgone: due persone ferite

Violento schianto intorno a mezzogiorno a Brendola, lungo la Strada Statale 500: alle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Statale 500 a Brendola per un incidente tra un’auto e un furgone: due feriti.

Per cause in corso di accertamento il furgone ha colpito con violenza un’Audi A3 sulla fiancata, dalla parte del guidatore. I pompieri, arrivati subito da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista rimasto bloccato all’interno dell’Audi A3: il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferito in ospedale, così come anche l’autista del furgone. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.