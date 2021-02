Coronavirus: 13.908 i nuovi casi. 316 vittime. Sempre più diffusa la variante inglese

Secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati(ieri l'incremento era stato di 15.146 su 292.533 tamponi)., contro le 391 del giorno precedente. L'Italia supera i 93 mila morti da inizio pandemia. Scende il tasso di positività, che si attesta sul 4,5% (ieri 5,1%, lo 0,6 in più di oggi).

Calano di 31 unità le persone ricoverate in terapia intensiva (sono 2.095). I ricoveri nelle 24 ore in rianimazione sono stati 153. I ricoverati con sintomi sono invece 18.736 (-206 rispetto a ieri). Scendono gli attuali positivi nel nostro Paese che oggi vede -2.845 persone positive al Sars CoV-2 per un totale di 402.174.

Crescono ancora i contagi in Lombardia, che da 2.434 passano a 2.526. Aumentano ancora, anche in Emilia-Romagna dove nelle ultime 24 ore i casi sono tornati sopra quota 1.538 (ieri erano 1.345). In campania i nuovi positivi sono 1637. Nel Lazio 1.089.

Intanto in italia è sempre più diffusa la variante inglese: nel nostro Paese l'ha contratta circa un positivo su cinque.Il dato emerge dall'indagine condotta dalle Regioni che hanno inviato al ministero e all'Istituto superiore di sanità i risultati dei test realizzati il 3 e 4 febbraio.



"Il risultato dell’indagine – precisa l'Istituto Superiore di Sanità in una nota – ci dice che nel nostro Paese, così come nel resto d'Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25%, in Germania è sopra il 20%), c'è una circolazione sostenuta della variante, che probabilmente è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi".