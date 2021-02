Salernitana-Vicenza: lunch match per i biancorossi

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Monza, il Vicenza è pronto a tornare in campo. Domani a mezzogiorno i biancorossi saranno ospiti della Salernitana, un’altra delle “big” del campionato.

Il Lane, come risaputo, viene dalla sconfitta di martedì in casa contro il Monza. Dopo 80′ giocati quasi alla pari, gli ospiti hanno spinto ed hanno trovato due gol in due minuti. I lombardi hanno una rosa forte e ben motivata, vincere sarebbe stata un’impresa: ancora una volta, l’esperienza ha pagato. Qualche segnale positivo però c’è stato: il Vicenza ha resistito a lungo contro una squadra favorita, ed ha pure segnato un gol, grazie al neo acquisto Lanzafame.

L’occasione per ripetere quanto di buono visto nell’ultimo periodo arriva domani: alle ore 12 andrà in scena il delicato match contro la Salernitana. I campani, attualmente quarti in classifica, stanno conquistando vittorie e punti preziosi in ottica playoff: ad oggi, si trovano a soli due punti da Chievo e Monza. All’andata finì 1-1 al Menti, grazie ai gol di Duric e Rigoni: un equilibrio che, forse, domani verrà ribaltato.

Mister Mimmo di Carlo ha voluto motivare i propri ragazzi e caricarli per un’altra sfida molto impegnativa. Gli occhi saranno puntati su Lamin Jallow, punta del Vicenza con un passato alla Salernitana. Gol e velocità che porterebbero 3 punti fondamentali; sarà lui l’uomo decisivo per questa partita? Si vedrà in campo.