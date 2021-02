Covid: l’Rt in Italia sale, nuove regioni in “arancione” ma il Veneto rimane fra quelle “gialle”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sale in modo preoccupante a 0.95 l’Rt in Italia (la scorsa settimana era a 0,84) e alcune regioni tornano in arancione, mentre il Veneto rimane al momento in zona gialla, a rischio inferiore: il suo Rt Veneto è questa settimana 0.71.

Sono i dadi diffusi oggi dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e relativi al monitoraggio settimanale. La bozza del report indica un Rt superiore a 1 in 7 regioni, un ulteriore rallentamento del calo relativi ai nuovi casi di contagio, con conseguente rischio di un aumento dell’epidemia che potrebbe anche essere rapido.

L’Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano hanno un livello di rischio alto, mentre sono 10 (erano 11 la settimana scorsa) i territori con una classificazione di rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso. A Bolzano la Provincia autonoma ha deciso di entrare in lockdown per tre settimane a partire dall’8 febbraio e dove da domenica fino ad almeno il 28 febbraio i negozi che potranno rimanere aperti saranno solo generi alimentari e quelli che vendono beni di uso quotidiano.

Passano in arancio Toscana, Abruzzo, Liguria e Provincia di Trento. La Sicilia diventa gialla. Pescara e Chieti sono province in zona rossa, mentre al contrario Sardegna e Val d’Aosta hanno dati da zona “bianca”.