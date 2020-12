Coronavirus: 17.938 positivi e 484 i morti. 196.439 i tamponi effettuati

Secondo i dati del quotidiano bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processat 152.697 tamponi. Ieri erano stati 19.903 i nuovi casi e 649 le vittime, con 196.439 i tamponi effettuati. Il totale dei contagi è di 1.843.712 dall’inizio della pandemia, i deceduti sono 64.520.

Sono 3.158 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a sabato.

Il tasso di positività sale all’11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a sabato quando era al 10,1%. La regione con il maggior numero di nuovi positivi registrati è il Veneto (+4092). Seguono la Lombardia (+2335), l’Emilia-Romagna (+1940) e il Lazio (+1339).

Con la morte di Giovanni Ferraro, 55 anni, medico di medicina generale al distretto 13 della ASL Roma 1, salgono a 259 i medici morti a causa del Covid 19. Sono 80 nella seconda ondata. A darne notizia è la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). “È il tempo del dolore e del distacco – commenta il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Ma è anche il momento di individuare ed eliminare i rischi. Per ogni medico che muore, oltre al dolore umano, ci sono 1500 persone che si trovano senza il loro medico di famiglia, reparti d’ospedale che si trovano senza uno specialista. Dobbiamo porre fine a questa strage, straziante per noi e che costituisce una ferita per tutto il Servizio Sanitario Nazionale”.