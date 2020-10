Coronavirus: 2.677 contagiati, 28 morti. Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio

I decessi sono 28 per un totale di 36.030 dall'inizio della pandemia. Calano di 4 unità i pazienti nelle terapie intensive (319 in tutto), mentre aumentano di 138 unità le persone ricoverate negli altri reparti Covid. Sono invece 1.418 i pazienti dimessi e guariti nell'ultimo giorno. Le persone in isolamento domiciliare sono 56.190, 1.097 in più rispetto a lunedì. I tamponi effettuati sono stati quasi 40mila in più rispetto ai 60.241 di domenica.

Gli attualmente positivi sono 60.134, con un aumento di 1.231 rispetto al giorno precedente, il dato più alto dal 21 maggio. Nessuna Regione è a zero casi: la crescita più bassa si registra in Basilicata con quattro nuovi casi. La Regione con più contagi odierni è la Campania (395), seguita da Lombardia (350) e Lazio (275).

Intanto il Senato con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti, ha approvato la risoluzione di maggioranza che impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il voto è avvenuto dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure di contenimento del Covid-19. La risoluzione, fra l'altro, chiede l'estensione in tutta Italia dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.