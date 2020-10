Fonte Margherita lancia la versione analcolica dello spritz

In un periodo delicato per la socializzazione e la condivisione, il gruppo Fonte Margherita di Torrebelvicino prosegue la sua “rinascita” lanciando una nuova sfida: la versione moderna del classico aperitivo veneto conosciuto in tutto il mondo, lo spritz.

Con “Spritz Zero”, l’azienda turritana di acque minerali estende infatti la sua gamma di nuove bevande ma, fedele alla sua mission, introduce la nuova aggiunta in una versione rigorosamente analcolica.

L’idea nasce per incentivare la giusta socialità nel rispetto dei principi salutistici: “Zero” alcool ma anche “Zero” solitudine. “Spritz Zero” contiene infatti acqua minerale delle Piccole Dolomiti, zuccheri della frutta ed aromi naturali.

“Questo spritz salutistico – spiega Denis Moro, CEO di Fonte Margherita – nasce per combattere la solitudine, quella dei consumatori italiani e degli operatori del settore dell’industria alberghiera che hanno subito pesanti ricadute economiche per l’emergenza sanitaria. Noi lavoriamo per il post-pandemia, per la ripartenza del fuori casa che ci auguriamo non lontana. Abbiamo realizzato Spritz Zero per rafforzare la proposta per hotel, ristoranti e catering promuovendo una socialità in chiave salutistica”.

Il gruppo veneto annovera tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti, due nuove linee di bibite analcoliche ed è presente in tutta Italia in alcune insegne della grande distribuzione, nell’horeca, nel porta a porta e nel vending. I suoi valori di sostenibilità ambientale lo portano a imbottigliare esclusivamente in vetro, per lo più a rendere, e nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile.