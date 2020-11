Coronavirus: in Italia ancora 20.648 nuovi casi. Vaccino, domani incontro con Pfizer

...caricamento in corso...

Secondo i dati del ministero della salute nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 20.648 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 176.934 tamponi effettuati (ieri i casi erano stati 26.323 con 225.940 test).

I morti sono stati 541: il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale così a 54.904. Oggi sono guarite 13.642 persone. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-9) e negli altri reparti Covid (-420). Invariato il tasso di positività (11,7%).

La Lombardia resta la Regione in cui si sono registrati più casi: nelle ultime 24 ore sono stati 3.203. Seguono: Veneto (2.617), Campania (2.022), Piemonte (2.021), Lazio (1.993), l’Emilia-Romagna (1.850) e Sicilia (1.024). In tutte le altre Regione non sono stati superati i mille casi.

Sul fronte vaccini: si terrà domani un incontro tra governo, commissario Domenico Arcuri e rappresentanti della Pfizer per parlare del vaccino contro il coronavirus. Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza, intanto ha assicurato che “la fornitura verrà gestita direttamente dallo Stato, avremo sicuramente la copertura per tutto quello che serve per il Paese”.

La maggioranza dei francesi non intende farsi vaccinare contro il Covid-19 quando un farmaco sarà disponibile (59%) e chi ha espresso la sua contrarietà dice inoltre di preferire comunque un vaccino prodotto in Francia rispetto a uno estero.