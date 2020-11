Empoli – L.R. Vicenza 2-2. Le pagelle tifose

Torna a battere il vecchio cuore Biancorosso. Pareggia 2-2 in casa della capolista Empoli il Vicenza di Mimmo di Carlo, in piena emergenza CoVid nelle ultime due settimane con tanti giocatori ammalati e indisponibili. Con la difesa decimata, grande prova di carattere dei biancorossi, che vanno in vantaggio con Meggiorini, subiscono la rimonta degli empolesi e pareggiano in extremis al 92′ con rigore di Longo.

PERINA: Croce e delizia;

Si supera nel rigore intuendo e deviando la palla;pasticcia poi nel secondo do gol subito.

UN ALTO E UN BASSO FA UN GUALIVO 6

ZONTA: Sorprende nella naturalezza con cui si adatta a fare il terzino;

Non solo difende, si propone spesso anche avanti.

Sul rigore il fallo e’ netto.

SORPRENDENTE 6+

PASINI: Sicuro, preciso e puntuale, Ogni volta che tocca a lui, risponde Presente e convince.

AMMIREVOLE 7

CAPPELLETTI: Recuperato all’ultimo riprende da dove ci aveva lasciato, sostanza ed efficienza;

GRANITICO 6,5

BARLOCCO: fa il suo onesto lavoro, fatica un pochino ma davanti avevamo pur sempre la capolista.

ONESTO 6

DA RIVA: Detta tempi e geometrie, fa le cose semplici e non sbaglia credo nemmeno un pallone.

GARANZIA 6 1/2

CINELLI: Tantissimo lavoro sporco, si piazza spesso davanti alla difesa e li non concede niente.

CAGNACCIO 7

GUERRA: In un ruolo non suo, spinge e si fa trovare presente in tutte le zone del campo.

Suo l’assist per Meggiorini

PENDOLINO 6 1/2

DALMONTE: Oramai non ci sono più termini. Impegno, voglia e tanta classe, non molla mai.

TRASCINATORE 8

MEGGIORINI: Timbra sempre il suo cartellino e di fatto è micidiale.

BOMBER 7

MAROTTA: Fa la sua bella figura, e potrebbe trovare il vantaggio ma il portiere dice no.

PROPOSOTIVO 6 1/2

LONGO: Il ragazzo si presenta al 93esimo a battere un rigore e lo calcia centrale basso.

PAZZO CON GLI ATTRIBUTI 6 1/2

DI CARLO: Mette in campo la meglio formazione che può. La squadra risponde presente nella difficoltà.

CONDOTTIERO 7