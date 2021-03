Coronavirus: 23.832 nuovi positivi. 401 decessi. Ripresa la campagna vaccinale

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute i nuovi positivi al coronavirus sono 23.832 a fronte di 354.480 tamponi processati ieri erano stati 25.735 i nuovi casi a fronte di 364.822 tamponi eseguiti). Salgono i decessi. Sono, infatti 401 contro i 386 di ieri. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale a 3.356.331 e i morti sono in tutto 104.642.

Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva (+23) e negli altri reparti (+203). In leggero calo, invece, il tasso di positività: 6,7% dal 7% del giorno precedente.

La regione con più positivi resta la Lombardia che oggi segna un aumento di 4.810 nuovi casi di coronavirus. Seguono Emilia Romagna (+2.560), la Campania (+2196), il Piemonte (+2.141) e il Veneto (+2.044).

Intanto, dopo il via libera dell’Ema, in Italia è ripresa a pieno regime la campagna vaccinale anti-covid con AstraZeneza. Degli aventi diritto già prenotati si sono registrate tra il 5 e il 10% delle disdette. Oggi sono stati vaccinati con Astrazeneca il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Quest’ultimo ha annunciato che da metà aprile arriverà in Italia il vaccino J&J e che l’obiettivo sarà vaccinare 500.000 persone al giorno.

Il presidente della regione lazio Zingaretti, durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium, invece ha annunciato: “Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”.