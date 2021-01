Coronavirus: 8.824 nuovi positivi. 377 decessi. 158.674 tamponi effettuati

Secondo i dati del ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore si contano 8.824 nuovi casi di coronavirus su 158.674 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati, con una percentuale del 5,6% di positivi. I decessi sono stati 377 (come il giorno prima), e i guariti 14.763 dopo i 16.510 di domenica.

Aumentano i ricoveri: 41 in più nelle terapie intensive e 127 negli altri reparti Covid. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 142. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.544. I guariti e i dimessi 1.760.489 (+14.763), in isolamento domiciliare ci sono 521.630 persone (-6.484).

Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono: Sicilia 1.278, Lombardia 1.189, Emilia Romagna 1.153, Veneto 998, Lazio 872, Campania 714. In coda la Basilicata con sette nuovi casi.

Sanzioni e controlli. Nel weekend le forze di polizia hanno sanzionato 2.661 persone e 148 titolari di attività e denunciato 16 persone responsabili di aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus.

Secondo gli ultimi dati resi noti dal Viminale, i controlli nei due giorni in questione hanno riguardato complessivamente 163.021 persone e 24.938 tra esercizi ed attività.

Nella sola giornata di ieri, le persone controllate sono state 82.051, quelle sanzionate amministrativamente 1.325 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 3. Sempre ieri, verifiche su 11.808 tra esercizi ed attività, con 65 titolari sanzionati e 27 chiusure.