È la volta di Vicenza-Chievo: derby di fuoco al Menti

Il Vicenza, dopo il pareggio di venerdì con il Frosinone, torna in campo: domani alle 19, al Menti, andrà in scena il recupero dell’ottava giornata di serie B, contro i conterranei del Chievo.

Come anticipato, il Lane viene dal pareggio interno contro i ciociari: zero a zero dopo 90 minuti intensi e molto equilibrati. Poche occasioni importanti da una parte e dall’altra, quindi un risultato che rispecchia quanto visto in campo. Nell’ultima settimana è stato acquistato Davide Agazzi, centrocampista ex Livorno, pronto a dar man forte già da domani, quando arriverà un altro match delicato, sempre tra le mura di casa: il Chievo, squadra della provincia di Verona, tra le favorite per il passaggio in A.

I clivensi attualmente occupano la settima posizione in classifica, con due gare da recuperare: con 27 punti in 16 giornate, dimostrano di essere una delle formazioni più temibili del campionato. Dopo le due vittorie nelle ultime due gare, vorranno continuare il cammino vincente: il Vicenza dovrà stare attento per tutti i 90′ e cercare di insidiare il più possibile gli ospiti.

Mister Mimmo di Carlo, durante la consueta conferenza stampa, ha sottolineato gli aspetti positivi del gruppo squadra: “siamo forti e coesi, domani affrontiamo una squadra altrettanto in forma”. In sostanza, sarà un match tutto da gustare. Come ormai Bizzotto e compagni hanno appreso, ogni ostacolo in questo campionato è impegnativo: l’importante è restare concentrati e dare il meglio. Con un nuovo innesto di qualità, non sarà impossibile. Parola al campo.