Coronavirus, aumentano i casi: 845 in più in 24 ore. Il numero più alto da maggio

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione Civile c’è un forte aumento dei casi di coronavirus in Italia, con 845 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Sono 77.442 i tamponi effettuati; sei le vittime per un totale a 35.418 da inizio emergenza.

I ricoverati in terapia intensiva sono 68, due in più di ieri. In isolamento domiciliare si contano oggi 15.063 persone, cioè 635 in più rispetto al giorno precedente. Anche oggi nessuna regione a contagi zero.

I maggiori incrementi di contagi si sono registrati in Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115). Sono invece 180 i dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, portando il totale a 204.686.

Il dato odierno dei nuovi contagiati è il più alto dal 16 maggio, quando se ne registrarono 875. L’Italia era ancora nella fase del lockdown, che terminò con l’inizio della cosiddetta Fase 2 dal 18 maggio.

In Lombardia sono 154 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore, dopo i 91 di mercoledì. Due le vittime, mentre salgono i ricoveri: due in più in terapia intensiva, dove ci sono in tutto 16 pazienti Covid, quattro in più negli altri reparti per un totale di 155. A Milano il maggior numero di nuovi casi, 47, seguita da Bergamo (27) e Brescia (23). Oltre al 17enne di Albano Sant’Alessandro (Bergamo), all’ospedale Policlinico di Milano è ricoverato in Terapia Intensiva anche un 36enne, senza patologie pregresse.

Oggi nel Lazio si registrano 115 casi e un decesso. Di questi il 73% sono casi di importazione e il 37% dai rientri della sola Sardegna. Sono 75 i casi a Roma città, lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il picco dei casi è dovuto ai contagi soprattutto in Sardegna. E’ assurdo tornare ai livelli di aprile per il mancato rispetto delle regole durante la movida, ci si può divertire in sicurezza. Gli altri casi di importazione provengono: nove casi dalla Spagna, quattro dalla Grecia, quattro dall’Emilia-Romagna, due da Malta, uno dall’Etiopia, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina e uno dall’India”.

Prosegue l’impennata di contagi per il Covid in Veneto. Sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati ieri per un totale di 35.418 decessi.