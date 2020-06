Coronavirus in Italia, occhi puntati su Roma e sulla Lombardia. Nel mondo oltre 430mila morti

, di cui oltre il 60% in Lombardia. I morti sono stati 55 nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 34.301. I guariti salgono nel complesso a 174.865, con un incremento di 1.780 persone rispetto a ieri. Il totale dei contagiati da inizio emergenza sale a 236.651.

La situazione della Lombardia preoccupa ancora: qui sono stati trovati più della metà dei nuovi positivi e il governatore Attilio Fontana ha esteso l’obbligo di portare le mascherine fino alla fine di giugno. “Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci”, ha detto Fontana. L’area più colpita resta Milano città con 97 dei 210 nuovi casi lombardi.

Ma l’attenzione è alta anche a Roma, dove il focolaio dell’ IRCCS San Raffaele Pisana è salito a 105 contagiati: Tra i casi positivi, ci sono anche due tecnici della Rai di Saxa Rubra. Cinque le vittime. A questo focolaio si aggiunge quello della Garbatella, con nove casi registrati in un palazzo occupato. Tutti gli abitanti dell’edificio sono stati sottoposti a tampone e il cluster è stato chiuso, ma rimane sotto stretta osservazione. “Si tiene la guardia alta nella Capitale”, dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che ha zero casi nel resto del Lazio.

Riguardo ai tamponi, se il numero assoluto dei 346 nuovi positivi al virus in un giorno è pur sempre in diminuzione rispetto al dato di ieri che aveva evidenziato 396 nuove persone contagiate, è anche vero che i tamponi eseguiti sono stati poco meno di 50mila a fronte dei 70mila di venerdì. Sette le Regioni in cui non si registrano nuovi casi: Campania, Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Nel mondo. I morti della pandemia di coronavirus nel mondo hanno superato quota 430mila. Secondo i dati della Johns Hopkins University. Secondo il contatore dell’Università i decessi di pazienti affetti da coronavirus in tutto il mondo sono 430.138. I contagiati a livello mondiale sono 7.786.042. Gli Stati uniti sono primi per numero di casi e per decessi Usa. 2.074.526 i contagi. 115.436le vittime. L’area più colpita è quella di New York con 30.795 decessi, e 68.584 ricoverati.

America Latina: nella giornata segnata dalle dimissioni del ministro della Sanità del Cile, dove la pandemia da coronavirus sembra ormai fuori controllo, l’America Latina ha raggiunto nelle ultime 24 ore 1.600.720 contagi (+44.551) e 77.960 morti (+2.299). E’ quanto emerge da una statistica realizzata dall’Ansa, sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Paese più colpito resta il Brasile con 850.514 contagi e 42.720 morti.

La Cina: ha annunciato oggi 57 nuovi casi confermati di Covid-19, la cifra più alta da aprile, e crescono i timori di una seconda ondata epidemica nel paese da cui i virus è partito. Il Ministero della Salute cinese ha affermato che 36 sono infezioni locali registrate nella capitale Pechino, dove l’emergere di un nuovo focolaio, ha portato all’isolamento di diverse aree residenziali.