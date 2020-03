Coronavirus, quasi 2mila contagi in Italia. Per l’Oms il virus si può contenere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia; 149 i guariti e 52 i morti. A Roma ieri un poliziotto è risultato positivo ma i medici escludono un focolaio nella Capitale. Questa settimana sarà decisiva per capire l’andamento dell’epidemia sul territorio italiano, secondo gli esperti. Conte lavora a una manovra anti-virus e riunisce stasera tutti i partiti. Il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, e quello degli esteri, Luigi Di Maio, incontrano oggi le imprese dell’export per fare il punto della situazione, in un quadro già fortemente compromesso a livello economico.

E proprio ai risvolti su crescita e sviluppo guardano con apprensione anche gli altri Paesi: governi e banche centrali studiano in queste ore una risposta coordinata per affrontare l’emergenza coronavirus e cercare di contenere quella che l’Ocse definisce una “minaccia senza precedenti” per l’economia globale: oggi teleconferenza tra ministri G7 delle Finanze e governatori. Maggior rialzo nella storia per il Down Jones a Wall Street. Apertura positiva stamattina per Tokyo.

Migliora infine la situazione in Cina dove il numero dei nuovi casi registrati è il più basso delle ultime sei settimane. In particolare sono 125 i nuovi contagiati da coronavirus mentre i morti registrati sono stati 31, tutti concentrati nella provincia epicentro dell’epidemia dell’Hubei. La Commissione sanitaria nazionale ha portato il totale dei decessi a 2.943 e delle infezioni complessive a quota 80.151. Sono invece 600 i nuovi contagi in Corea del Sud, con ulteriori 3 decessi. Per gli Stati Uniti a fine estate potrebbe essere disponibile un vaccino. “Contenere il Covid-19 è fattibile” assicura l’Oms.