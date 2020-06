Coronavirus, risalgono i contagi (393). Stabile il numero dei morti

Sono 393 i nuovi positivi (ieri si era registrata una crescita di 379). Il numero dei casi totali è arrivato a 236.305. Nei dati odierni della Protezione civile c’è stato anche un ricalcolo della Campania che ha sottratto dal totale 229 contagiati. Nelle ultime 24 ore sono 56 le vittime (+53 rispetto a ieri). Il numero totale dei decessi in Italia sale dunque a 34.223.

Dei 393 tamponi positivi rilevati oggi infatti la maggior parte è sempre in Lombardia, con 272 nuovi positivi (il 69,2% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 31 casi in Piemonte, 33 in Emilia Romagna, e di 27 nel Lazio (22 dal focolaio del San Raffaele).

In terapia intensiva si trovano oggi 236 persone, 9 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4131 persone, 238 meno di ieri. In isolamento domiciliare 26270 persone (-1393 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 173085, per un aumento in 24 ore di 1747 unità.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 17024 in Lombardia. Oggi sono state testate 9242 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (272) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 2,94%.

In Piemonte sono 2897 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 1792 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (31) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 1,73%.

In Emilia Romagna sono 1817 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 4252 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (33) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,78%.

In Veneto sono 849 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 3469 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

In Toscana sono 510 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 2077 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (7) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,34%.

In Liguria sono 249 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 789 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (7) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,89%.

Nel Lazio sono 2222 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 3942 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (27) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,68%.

Nelle Marche cono 750 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 638 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,16%.



In Campania sono 346 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 1769 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,06%.

In Puglia sono 439 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 1326 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,15%.

Nella provincia di Trento sono 68 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 658 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,3%.

In Sicilia sono 841 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 1581 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

In Friuli Venezia Giulia sono 108 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 1770 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (3) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,17%.

In Abruzzo sono 528 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 724 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (4) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,55%.

Nella provincia di Bolzano sono 101 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 421 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,48%.

In Umbria sono 24 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 604 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

In Sardegna sono 42 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 711 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (1) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,14%.

In Valle d’Aosta sono 9 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 65 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

In Calabria sono 47 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 1038 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

In Molise sono 114 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 363 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.

In Basilicata sono 12 gli attualmente positivi. Oggi sono state testate 420 persone, con un rapporto tra nuovi positivi (0) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0%.