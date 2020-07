53enne fermato dai carabinieri a un controllo, nell’auto aveva machete, manganello e un bastone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri di Noventa Vicentina nel pomeriggio del 27 luglio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Vicenza, per il reato di porto abusivo di oggetto atto ad offendere, un 53enne del posto, le cui iniziali sono P.P.

L’uomo èsstato fermato per un controllo mentre si trovava alla guida della sua auto in via Broli: è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un machete della lunghezza complessiva di 63 centimetri, di un bastone in legno lungo 64 centimetri e di un manganello costruito artigianalmente che ne misurava 48.

Il tutto gli è stato sequestrato e dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria, che valuterà i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.