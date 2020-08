Coronavirus, salgono i contagi in Italia ma i decessi sono al minimo da febbraio. Preoccupa il resto del mondo

Secondo i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute sono 463 i nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 347 di sabato, ma il numero delle vittime è al minimo storico: sono due le persone morte in tutto il Paese per il Coronavirus, un dato che non si registrava dallo scorso 21 febbraio.

I guariti sono 151 mentre gli attualmente positivi sono 13.263. Di questi, 763 sono ospedalizzati e 45 persone sono ricoverate in terapia intensiva.