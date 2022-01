Covid, 101.762 nuovi casi. Sale occupazione terapie intensive. Tasso di positività al 16,6%

Sabato ha dovuto riaprire il reparto Covid dell’ospedale di Codogno che era stato chiuso a giugno, qui era stato identificato il primo caso italiano il 20 febbraio del 2020. I letti occupati in reparto sono 14 mentre due persone si trovano in Rianimazione. La direzione sanitaria ha lanciato un appello ai cittadini affinché si rechino in ospedale solo se assolutamente necessario.

Secondo gli esperti le pandemie contemporaneamente in corso in Italia in questo momento, che fanno sfiorare i due milioni di casi, sono due: una è quella preesistente causata dalla variante Delta e l’altra è la più recente dovuta alla variante Omicron. Ma il dottor Abrignani in un certo senso rassicura: “Oggi con i vaccini, le probabilità di morire di Covid sono in media una su mille, più o meno come con l’influenza. I vaccinati giovani e quelli anziani in buone condizioni non muoiono”.