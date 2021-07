Covid, 1400 nuovi casi. Rezza: “Aumento del 70% dei contagi da Variante Delta ad agosto”

“La curva dei contagi è di nuovo in crescita soprattutto in alcuni Paesi europei, mentre in Italia il rialzo appare più contenuto anche se bisogna tenere alta la guardia e accelerare sulla vaccinazione degli over 60.

Anche il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza invita alla vaccinazione, al tracciamento e al sequenziamento: "In Europa il 70% delle nuove infezioni da coronavirus sarà dovuto alla variante Delta entro l'inizio di agosto e il 90% entro la fine dello stesso mese. Ogni allentamento durante i mesi estivi della delle misure potrebbe portare a un repentino e significativo aumento dei casi". I contagi risalgono nel resto del mondo. Sono più di 32 mila i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna su oltre un milione di test effettuati ma l'effetto attribuito ai vaccini con 80,3 milioni di dosi somministrate mantiene a livelli più bassi l'incremento di ricoveri e morti. In Australia a Sidney, dove è prioritaria la variante Delta, una 90enne è la prima vittima dell'ondata di Covid-19 in corso. Le autorità hanno segnalato 77 nuovi casi. Sydney è ora alla sua terza settimana di lockdown, ma il numero di contagi continua a crescere. Aumentare la copertura vaccinale completa per evitare improvvisi aumenti dei contagi e quindi nuovi ricoveri e decessi. Contro la variante Delta parte l'allarme e la corsa all'immunizzazione delle fasce di età media della popolazione. Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, avverte.

. Sono tra i 120 e i 130 in connazionali che finora si sarebbero messi in contatto con l’ambasciata italiana. Circa 50 sono risultati positivi al Covid-19, mentre gli altri si trovano in isolamento perché entrati in contatto con persone contagiate. Solo alcuni sono maggiorenni. In seguito all’aumento esponenziale dei positivi registrato nell’ultima settimana, La Valletta ha deciso chenell’isola.