Covid-19: 23.195 nuovi positivi e 129 decessi. Fuga del virus da un laboratorio, ipotesi più probabile

Dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie arrivano le raccomandazioni contro la diffusione della variante Omicron che, fa sapere il centro, potrebbe diventare dominante “nei primi 2 mesi del 2022”. Secondo la direttrice Ammon, occorre fare i richiami, utilizzare le mascherine, implementare il telelavoro e ridurre gli affollamenti. “Anche se la gravità della malattia causata da Omicron fosse uguale o inferiore a quella di Delta, la maggiore trasmissibilità e la conseguente crescita esponenziale dei casi – fa notare l’ente europeo – supereranno rapidamente qualsiasi beneficio di una gravità potenzialmente ridotta”.

Nelle ultime 24 ore in Italia 23.195 nuovi casi ed altri 129 decessi. Nel nostro Paese, non si registravano oltre 23 mila positivi dal primo aprile. I tamponi effettuati sono stati 634.638 tamponi, mentre i dimessi e i guariti sono 14.802. Salgono anche gli ingressi in terapia intensiva (+7) e di 146 unità i ricoveri nei reparti Covid. Il tasso di positività è al 3,7% contro il 2,6% di martedì.

In Gran Bretagna è record assoluto di positivi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 78.610 contagi, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Il record precedente nel Regno Unito si era segnato l’8 gennaio, quyando si raggiunsero 68.053 positivi in un giorno. I decessi odierni sono stati invece 165.

Allo Spallanzani di Roma vaccinati contro il Covid i primi 5 bambini. L’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato ha dichiarato: “sono bambini tra i 6 e 9 anni e sono i primi vaccinati in Italia. Sono molto soddisfatto. I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa”. “Dobbiamo unire il Paese intorno alla vaccinazione che dà sicurezza ai nostri figli”, ha aggiunto D’Amato. “Abbiamo combattuto in questi mesi e i risultati positivi si vedono perché la curva pandemica, rispetto a un anno fa, è incredibilmente minore, con il numero dei morti del 90% più basso. Ora bisogna difendere i nostri figli, così si garantisce loro anche il diritto al benessere, alla normalità di giocare, di studiare, di stare con gli amichetti, di andare al parco, di vivere in sicurezza”.

Franco Locatelli: “dobbiamo salutare con gioia il fatto che le famiglie italiane possono usufruire dell’opportunità di vaccinare i bambini”. Per il presidente del Consiglio Superiore di Sanità infatti, oltre ai rischi di Covid grave “vi sono evidenze che mostrano come una percentuale di circa il 7% dei bambini può sviluppare sintomi prolungati del Long Covid”. Questi numeri esprimono perché il vaccino sia così importante. Vaccinarli, inoltre, “rende possibile garantire la frequenza scolastica, la didattica in presenza e le attività ludico-ricreative molto importanti per un adeguato sviluppo psichico”.

Intanto l’ipotesi più probabile sull’origine del Covid resta una fuga di laboratorio. A sostenerlo è stata la dottoressa Alina Chan, specialista in terapia genica e ingegneria cellulare del Mit e di Harvard. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’audizione davanti alla commissione Scienza e Tecnologia del Parlamento britannico. Per la Chan “questo virus ha una caratteristica unica, chiamata sito di clivaggio della furina, e senza questa caratteristica non avrebbe causato la pandemia”. Proprio questa caratteristica porterebbe al laboratorio cinese di Wuhan, dove un’organizzazione non governativa con sede negli Usa, EcoHealth, “e l’Istituto di virologia di Wuhan stavano sviluppando un sistema per l’inserimento di nuovi siti di clivaggio della furina”.